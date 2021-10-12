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Казахстан будет наращивать экспорт по ж/д дороге через Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Заявление об увеличении экспорта по ж/д маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран сделали в Министерстве торговли и интеграции РК. Речь идет о некоторых видах продукции металлургического и машиностроительного сектора, а также товаров химпрома и фармацевтической промышленности, продуктов питания. По расчетам Министерства, стоимость поставляемых товаров может возрасти до $162,3 млн.

Туркменистан уже предложил заключить 28 ноября соответствующий Меморандум для повышения коммерциализации данного маршрута. Это станет еще одним шагом в развитии ж/д КТИ, грузовой потенциал которой не раскрыт – при максимальной мощности 12 млн тонн в год перевозится на данный момент около 1 млн тонн в год.

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