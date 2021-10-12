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Малые производители Монголии представили свою продукцию на площади столицы. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Сегодня на центральной площади столицы малые предприниматели открыли выставку под девизом «МСП не должно отставать в развитии». В выставке принимают участие малые и средние предприятия из девяти районов столицы.

На выставке были представлены изделия ручной работы отечественного производства, одежда из шерсти и кашемира, а также сувениры.

Б.Амарбаясгалан, руководитель участвовавшего в мероприятии МСБ, сказала: «У нас есть ремесленная под названием «Амура». Мы участвуем в этой выставке с игрой Mobile Eco. Эта игра предназначена не только для детей, а всех возрастов. Моя семья объединилась, чтобы создать ремесленную «Амура». Рада участвовать в этой выставке».

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