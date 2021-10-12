Назарбаева предложили на пост главы Совета мудрецов СВМДА

CentralAsia (KZ) - Нурсултана Назарбаева предложили на пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об инициативе рассказал на встрече министров иностранных дел в Нур-Султане заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин.

«Мы сегодня должны принять Положение о Совете мудрецов. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство. Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром президент Касым-Жомарт Токаев предложил учредителям СМВДА господина Нурсултана Назарбаева в кандидаты на пост главы Совета мудрецов. Я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру», - сказал Рахметуллин.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии - международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Идея о созыве совещания была впервые представлена Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года.

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