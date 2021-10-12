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«Газпромбанк» выделит кредит в $300 млн для модернизации газотранспортной системы Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  «Газпромбанк», Gazprombank (Switzerland) Ltd. и Bank GPB International S.A. заключили с АО «ЭКСАР» договор страхования кредита для реализации проекта АО «Узтрансгаз» по модернизации газотранспортной системы на территории Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпромбанка».

Предоставление синдицированного бридж-кредита Газпромбанком под покрытие ЭКСАР на сумму 300 млн. долларов является началом финансирования «Программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы в Республике Узбекистан на 2021-2022 гг.», в рамках которой предусмотрено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 545 км газопроводов, а также капитальный ремонт установок компрессорных станций.

Соглашение поможет удовлетворить потребность газотранспортной системы Узбекистана в модернизации, простимулирует поставки отечественной продукции на зарубежные рынки, способствует развитию рынка международных финансовых услуг, а также в целом станет важным этапом стратегического партнерства России и Узбекистана, – прокомментировал заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Матвеев.

Данный проект является стратегически важным проектом по улучшению газотранспортной системы Республики Узбекистан, и мы рады сообщить, что пришли к соглашению с Газпромбанком и АО «ЭКСАР» по финансированию проекта. Это дало нам возможность своевременно начать реализацию проекта, что особенно важно перед осенне-зимним периодом для бесперебойного обеспечения природным газом населения и отрасли экономики, – отметил председатель Правления АО «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов».

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