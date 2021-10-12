В Стамбуле напали на туркменских активистов и избили их кастетами

CentralAsia (TM) - В Стамбуле вновь совершено нападение на туркменских активистов, сообщают правозащитный центр «Мемориал» и Туркменский Хельсинский Фонд по правам человека.

Вечером 11 октября глава Общества огузской культуры, сотрудничества и образования Нурмухамед Аннаев, активист Азиз Мамедов и рядовой посетитель, имя которого сейчас уточняется, вышли из офиса Общества огузской культуры на улице Согутлучешме (Sogutluçeşme). В этот момент на них напали несколько неизвестных.

Мамедов получил перелом носа, у Аннаева повреждена левая рука. Кроме того, у Аннаева отобрали сумку с телефоном и документами. Посетителю организации повредили голову ударом тяжелого предмета. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, полиция зарегистрировала заявление о преступлении.

Потерпевшие заявили, что узнали одного из нападавших. Похожий человек участвовал в нападении на туркменских активистов 1 августа. На этот раз он был вооружен чем-то наподобие кастета. По мнению активистов, новое преступление связано с планами Аннаева. Он собирается 14-15 октября поехать в Варшаву на мероприятие Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, где выступит с критикой режима президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В последнее время туркменские спецслужбы усилили борьбу с протестным движением за рубежом. Поступала информация о том, что туркменские власти даже пытались нанять для борьбы с активистами криминальные структуры. Также утверждается, что туркменская сторона настаивает на содействии в борьбе с оппозицией в обмен на вступление в Тюркский союз в качестве наблюдателя.