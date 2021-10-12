На Южных Курилах ответили премьеру Японии, заявившему о суверенитете над островами

CentralAsia (CA) - На Курильских островах ждут японцев в качестве туристов или для ведения бизнеса, заявил мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал высказывание нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

«Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса. Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», — сказал Рокотов в интервью РИА Новости.

По его словам, курильчане с удовольствием примут гостей, но на условиях главенства российского законодательства.

«Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории», — подчеркнул мэр.

На дебатах в парламенте Кисида ранее высказался за «упорные переговоры с Москвой с опорой на все предыдущие договоренности».

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, которого нет между странами со Второй мировой войны.

В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.