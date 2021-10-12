В Монголии проживает более 16 тыс. иностранцев из 123 стран мира

CentralAsia (MNG) - В настоящее время 16 111 иностранцев из 123 стран временно проживают в Монголии в служебных и личных целях.

В частности:

в служебных целях — 351;

в виде инвесторами — 1834;

в виде трудоустройства — 6239;

для семейных целей — 4293;

студенты — 476;

на целях иммиграции — 1921;

и в качестве временных посетителей находятся 402 иностранца.

За первые девять месяцев этого года Миграционная служба Монголии выдала визовые разрешения 9 584 иностранцам и 3110 гражданам иностранных государств были выданы монгольские визы соответствующих категорий.

Кроме того, 832 иностранным гражданам был предоставлен вид на жительство в Монголии на основании разрешения властей, разрешения на жительство были продлены 1060 иностранцам, и 285 иностранцев, имеющих вид на жительство, были сняты с регистрации.

По сравнению с аналогичным периодойм прошлого года выдача виз увеличилась на 35,4%, выдача вида на жительство на 14,9%, продление вида на жительство на 72,6%. И снизились выдача виз на 14,2%, а аннулирование вида на жительство — на 47%.

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