В Казахстане для первоклассников введут предмет «цифровая грамотность»

CentralAsia (KZ) - Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В третьей четверти в школьную программу впервые введут предмет «Цифровая грамотность».

«Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей», - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова.

В министерстве отмечают, что ранее школьники изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные технологии» начиная с третьего класса.

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам «Информационно-коммуникационные технологии» для 4-го класса и «Информатика» для 5-11-х классов. Новшества, по данным МОН, направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.

«В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9-х классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

Типовая учебная программа по предмету «Информатика» для 10-11-х классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-StartUp, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, Big Data и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете и авторском праве», - добавили в пресс-службе МОН.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения