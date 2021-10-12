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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухаре

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе предвыборной кампании 12 октября начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул важность благоустройства мест паломничества и ведущих к ним дорог, развития внутреннего туризма.

«Паломничество выражает уважение нашего народа к памяти предков, служит расширению кругозора молодежи. Поэтому важно открывать сюда новые направления из других регионов, привозить молодежь, повышать ее знания», - сказал президент.

Шавкат Мирзиёев ознакомится с ходом развития региона, а также проведет встречу с бухарскими избирателями в качестве кандидата в президенты Узбекистана.

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