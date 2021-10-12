Численность населения Таджикистана составила более 9,6 млн человек

CentralAsia (TJ) - Численность населения Таджикистана по предварительным итогам переписи населения составило 9 млн. 661,6 тыс. человек.

Как сообщили в Агентстве по статистике страны, с 1 по 15 октября 2020 года в стране была проведена кампания по переписи населения. По предварительным данным численность населения страны составило 9 млн. 661,6 тыс.

По результатам переписи населения и жилищного фонда 2010 года, численность населения станы увеличилось на 2 млн. 97,1 тыс. человек, или на 27,7%.

Согласно предварительным итогам переписи населения, из общего количества подсчитанного населения 4 млн. 901тыс. составляют мужчины и 4 млн 760,6 тыс. – женщины.

По результатам переписи населения и жилищного фонда 2010 года, всего мужчин было 3 млн. 817 тыс., женщин – 3 млн. 747,5 тыс, передает «Авеста».

Основные итоги ”Переписи населения и жилищного фонда РТ 202о года” в период 2020-2024 годов будут опубликованы и доступны пользователям в 11 томах: в 2022 году будут обнародованы данные о численности и размещения населения, половая и возрастная структура, семейное положение, национальный состав и знания языков, гражданство населения, уровень образования.

В 2023 году планируется опубликовать данные о численности и составе домохозяйств, источниках средств существования, занятости по видам экономической деятельности населения, жилищном фонде и жилищных условия, продолжительности проживания в постоянном месте проживания и миграции населения. В

В 2024 году будут обнародованы данные о рождаемости и инвалидности граждан Республики Таджикистан.

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