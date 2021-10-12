Стрельба в Алматы: семьям погибших полицейских выдали квартиры

CentralAsia (KZ) - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с семьями погибших полицейских при стрельбе в микрорайоне Акбулак и выдал им ключи от квартир, передает Tengrinews.kz.

«Во время встречи аким города еще раз выразил соболезнования и передал вдовам ключи от квартир. Инициатива акимата Алматы принята с целью поддержки семей полицейских, погибших при исполнении служебного долга по выполнению судебного решения», - сообщили в пресс-службе акимата.

Капитан полиции Нурбол Байгазиев в органах внутренних дел служил с сентября 2014 года. С 28 июля 2021 года - в должности участкового инспектора полиции отдела полиции при УП Алатауского района. У него остались двое детей в возрасте пяти и семи лет.

Майор полиции Дархан Сулеев в органах внутренних дел служил с января 2003 года. С 20 августа 2021 года - в должности участкового инспектора полиции отдела полиции при УП Алатауского района. У него остались пятеро несовершеннолетних детей.

Семьи полицейских до этого не имели собственного жилья.

Напомним, вечером 20 сентября владелец одного из домов в микрорайоне Акбулак открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые прибыли исполнять решение суда о выселении. В результате инцидента алматинский стрелок убил пятерых человек. В числе погибших двое полицейских и судисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель-понятой.

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