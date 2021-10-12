В России за сутки выявили 28 190 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 146 (8,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 832 964 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 197,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 362 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 497 780 человек.