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Суточное число смертей от COVID в России вновь побило рекорд

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 973 человека, передает оперативный штаб.

Это новый рекорд с начала пандемии, предыдущий был установлен три дня назад, 9 октября, тогда скончались 968 человек.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 62.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 218 345 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,8 млн, из них выздоровели — 6,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 497 780 пациентов.

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