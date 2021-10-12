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США помогли эвакуировать переводчика из Афганистана, который помог спасти Байдена

CentralAsia (CA) -  Переводчик Аман Халили, работавший на американскую армию, и его семья эвакуированы из Афганистана. Они перебрались в Пакистан, затем – в другую безопасную страну, сообщает ABC News.

В 2008 году Халили помог спасти президента США Джо Байдена. Тогда он занимал должность сенатора от штата Дэлавер. Байден и еще двое сенаторов прибыли в Афганистан с визитом. Их вертолёт попал в снежную бурю и совершил аварийную посадку. Несколько человек, включая Халили, отправились на помощь. Благодаря их усилиям сенаторов удалось вывезти из опасного района.

В августе 2021 года, когда американские военные начали эвакуацию своих солдат и помогавших им граждан из Афганистана, Халили не смог получить специальную иммиграционную визу. После чего он обратился к Байдену через несколько американских СМИ. И просил президента вывезти его из страны. "Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь", – писал переводчик.

Организация Human First Coalition, эвакуировавшая Халили и ещё около двухсот афганцев из "группы риска", поблагодарила премьер-министра Пакистана Имрану Хану и нескольких сотрудников Госдепа США за помощь.

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