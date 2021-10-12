экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ученые Узбекистана работают над созданием сразу нескольких вакцин от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Узбекские ученые работают над созданием нескольких местных вакцин против коронавируса. Об этом сообщил министр инновационного развития Узбекистана Ибрагим Абдурахманов.

Глава Мининноваций Узбекистана однако уточнил точное количество разрабатываемых в стране вакцин от коронавируса.

Полгода назад Министерство инновационного развития объявило, что узбекские ученые работают над двумя вакцинами.

Министр И. Абдурахманов отметил, что в настоящее время страна производит узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC 2001 и российскую вакцину Спутник V, добавив, что также идут попытки по производству местной вакцины.

«Наши ученые находятся в тесном контакте со своими коллегами как в России, так и во всем мире и активно работают над разработкой нескольких местных вакцин против коронавируса», - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в конце сентября 1 458 820 доз вакцины ZF-UZ-VAC2001, произведенной совместным предприятием Jurabek Laboratories, были переданы Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики. В середине прошлого месяца руководитель отдела маркетинга и продаж Jurabek Laboratories Азиз Саипов заявил, что препарат, производимый в Узбекистане, поступит на внутренний рынок в октябре этого года.

Новости по теме:

print
  • Бердымухамедов написал 13 томов справочника "Лекарственные растения Туркменистана"
  • «Это был подарок на ее день рождения»: сестра рассказала о погибшей карагандинке
  • В Ташкенте автомобиль на скорости врезался в столб и загорелся. Двое погибли на месте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com