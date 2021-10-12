Европейский суд запретил принудительное возвращение активиста из России в Туркменистан

CentralAsia (TM) - 11 октября Европейский суд по правам человека уведомил российские власти о применении Правила 39 регламента суда в деле 26-летнего гражданина Туркменистана Ахмета Джумадурдыева, запрещающего до завершения судебных процедур его принудительное возвращение на родину.

Об этом 11 октября сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Ранее бывший студент, пытавшийся просить убежище в России и Эстонии, был задержан за незаконный переход границы и после суда помещен в депортационный центр в Красном селе. ФСБ запретило ему въезд и пребывание в России до 2055 года.

В Туркменистане Ахмета Джумадурдыева, разыскивают по сомнительным обвинениям в «экстремизме».

Жалоба в ЕСПЧ была направлена адвокатом сети «Миграция и право» Правозащитного Центра «Мемориал» Ольгой Цейтлиной.

Летом 2021 года Джумадурдыев был выдан в Россию после того, как переплыл пограничную реку и пытался просить убежище в Эстонии.

Гражданин Туркменистана ранее обучался в Ивангородском гуманитарно-техническом институте. В декабре 2017 года его задержали на паспортном контроле в аэропорту Пулково в связи с тем, что туркменские власти объявили его в международный розыск по сомнительному делу о «религиозном экстремизме». Спустя год по решению прокуратуры Джумадурдыева освободили из СИЗО. Его брат, проживавший в Туркменистане, был осужден по тому же делу на 25 лет. 11 других туркменских студентов, обучавшихся в России, объявили в розыск. Двое из них получили по 15 лет, когда приехали домой на каникулы.

Джумадурдыев сообщил ПЦ «Мемориал», что решил просить убежище в Эстонии из-за неурегулированного правового статуса в России (в 2019 году ему отказали в статусе беженца и в 2021 отклонили попытку обжалования).

Когда 26 июля бывший студент переплыл пограничную реку, один из эстонских рыбаков сообщил о нем в полицию. Его почти сразу задержали, доставили в полицейский участок, где допрашивали и снимали на камеру. Через некоторое время к полицейским присоединился офицер эстонской погранслужбы. Джумадурдыев неоднократно говорил собеседникам о желание просить убежище, пытался рассказывать о ситуации в Туркменистане, однако его слова игнорировали. Перед ним поставили альтернативу: или депортируем в Туркменистан, или в Россию. Джумадурдыев отказался подписывать составленные эстонскими чиновниками документы. Тем не менее спустя 8,5 часов его передали российским властям.

1 октября 2021 года Кингисеппский городской суд признал Джумадурдыева виновным в незаконном пересечении границы (ст.322 ч.1 УК) и приговорил к лишению свободы до фактически отбытого и штрафу в 20 тыс. рублей. После оглашения приговора сотрудники ФСБ доставили его в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном селе (Санкт-Петербург), где в настоящее время он находится в карантине.

Как сообщает "Мемориал", представители туркменского сообщества в Санкт-Петербурге говорят, что им не понятно, чем 26-летний экс-студент, «вина» которого состоит лишь в сомнительных обвинениях в его адрес со стороны туркменских властей, мог угрожать безопасности России. По одной из версий, ФСБ не понравилась «активность» Джумадурдыева в распространении информации о деле знакомых ему туркменских студентов, осужденных на родине после возвращения из России. Впрочем, такого рода решения о запретах на въезд на 35 лет в последнее время все чаще выносятся ФСБ и в отношении мигрантов из Центральной Азии, а основания запретов как правило объявляются «государственной тайной».