В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе

CentralAsia (CA) - Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане опознаны, родственникам выдали 12 тел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.

«За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения», - сказал представитель экстренных служб.

Он уточнил, что во вторник запланированы выдача и доставка к местам захоронения в Татарстане тел четырех погибших.