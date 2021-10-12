Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях

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- 15:53, 12 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая будет сообщать своим пользователям о неполадках непосредственно внутри приложения. Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно данным компании, уведомления будут рассылать только в случае глобального сбоя. Также в компании планируют предупреждать пользователей о том, что публикуемый контент может нарушать правила социальной сети.
«Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении. В данный момент мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в вашей ленте активности, когда у нас случаются сбои или технические проблемы и когда они устраняются», — говорится в сообщении.
Тестировать новую опцию в социальной сети планируют несколько месяцев в США.
«Мы вносим изменения, чтобы еще проще было узнать, что происходит с вашим аккаунтом, с помощью нового инструмента под названием «Статус аккаунта». С помощью этого инструмента вы сможете узнать, что происходит с вашим аккаунтом и распространением контента», - уточнили в Instagram.
Накануне компания Facebook ввела функцию «перерыва» в Instagram, которая будет предлагать подросткам отдохнуть от длительного пользования соцсетью.