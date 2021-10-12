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Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Володина

CentralAsia (CA) -  Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Вячеслава Володина, он возглавлял нижнюю палату российского парламента и во время прошлого срока, передает РИА Новости.

Его выдвинула занимающая большинство фракция «Единая Россия». Кандидатуру поддержали 360 депутатов.

Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, которого выбрал 61 депутат. Всего голосовали 421 парламентарий.

Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

Заместителями председателя от ЕР утвердили Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Алексея Гордеева, Сергея Неверова и Шолбана Кара-оола, от ЛДПР — Бориса Чернышова, от «Новых людей» — Владислава Даванкова, от "Справедливой России – За правду" Александра Бабакова.

Перед избранием Володин в своем выступлении определил пять принципов работы палаты, отметив, что главное — «эффективно представлять интересы граждан и находить законодательные решения их вопросов и проблем». Он призвал в первую очередь руководствоваться достижением национальных целей, эффективно подходить к реализации новых конституционных полномочий парламента, увеличить количество законов прямого действия, развивать диалог с гражданским обществом и повысить ответственность депутатов перед избирателями.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

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