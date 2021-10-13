Органичность, минимализм и экологичность — все это врожденные черты кочевого образа жизни монголов

CentralAsia (MNG) - Сегодня мы взяли интервью у Энх-Амгалана Цээлэй, национального координатора проекта «Зеленое золото — здоровье животных» (GGAHP) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в Монголии, - пишет газета The UBPost.

Она имеет почти двадцатилетний опыт устойчивого управления пастбищными угодьями в Монголии, ориентированного на сообщества, и ее команда сыграла ключевую роль в разработке и продвижении подходов к коллективному управлению пастбищными угодьями среди кочевых пастухов. Сегодняшнее интервью необычно тем, что будет больше неформальных и задушевных ракурсов.

Расскажите, пожалуйста, о ваших самых теплых детских воспоминаниях?

-Я выросла в крошечном сомоне в аймаке Увс, известном своей красивой природой и самой холодной зимой в Монголии. Там зимой - 50 градусов (улыбается). Одно простое, но очень ценное воспоминание — это то, что я былө так взволнованө переездом в наш летний лагерь. Радость для семьи и животных, переживших суровую зиму. Время насладиться и зарядиться энергией для осени и зимы, которые неизбежно придут. Хождение босиком по ковру из свежей травы, щебетание птиц в составе оркестра матери-природы, колыбельная под звуки ручья поблизости, пробуждение от мягкого призвания матери… Все это дороже всего моему сердцу.

Теперь я понимаю, что лето было особенным в том смысле, что это был курс отличной детоксикации во многих смыслах. Не обязательно в том смысле, что мяса было очень мало или совсем не было. Но, конечно, иногда у них было мясо, но в основном это были свежие молочные продукты и иногда сушеные мяса, обычно в небольшом количестве. Частично это связано с тем, что животноводство бережно хранится и не должно производиться никаких отходов. Это вызвано привязанностью пастухов к своим животным, к которым дети относятся как к живым существам, а иногда даже как к домашним животным, а не просто как источник дохода или коммерческого капитала.

Очень интересные аналогии. Какие уроки дает человеку такое детство?

-Это самый интересный и увлекательный способ узнать о важнейших внутренних и внешних ценностях и навыках. До 5-го класса мы ежегодно проводили лето в деревне. Когда я была ребенком, живущим в кочевой семье, мои дни в сельской местности никогда не были скучными или бесполезными. Тенденции в отношении детенышей животных, доение, сбор навоза, то, что я была помощником моей мамы и бабушки во многих смыслах, научили меня многому. В настоящее время городские родители ищут такие практические программы и возможности обучения. Для кочевых семей это статус-кво (улыбается).

Это потому, что кочевое животноводство — очень сложный проект, и пастухи в традиционном понимании неизбежно становятся руководителями проекта. Будучи частью оживленной семьи с непрерывным проектом, поскольку животные никогда не отдыхают и не имеют выходных, вы так много узнаете о навыках выживания, ловкости, а также о балансе или взаимосвязи между человеческими жизнями и матерью-природой. Вы научитесь радоваться более теплым временам и даже замечаете, как летом «более счастливые» животные виляют хвостом, но при этом учитесь, как избежать обезвоживания и не пострадать от палящего солнца. Вы наблюдаете, как нестареющая и проверенная временем мудрость и традиции поддерживают «проект в рабочем состоянии»; например, обработка войлока согревает семьи в традиционных жилищах — жарах — даже во время метели и снежных бурь. Если на то пошло, я научилась делать молочную водку и множество ее видов, и теперь кисломолочные продукты снова вернулись на рынок (смеется).

Что вам больше всего не хватает в Монголии?

-Еще одно из моих самых теплых воспоминаний из детства - это когда дедушка брал нас на вершину местной горы, откуда открывался прекрасный панорамный вид на окрестности. В толпе будут не только мои ближайшие семьи, но и мои родственники [и соседи]. Это не было простым семейным собранием или обычным походом. Я отчетливо помню захватывающий дух вид, запах стремительного ветра, чувство свободы и изобилия, смирение и трепет, и то, как наш дедушка говорил — обо всем, что нас окружает, о том, почему и о чем, — как будто он рассказывал грандиозную историю.

Оглядываясь назад, можно сказать, что это было целостное мероприятие, где все собрались, чтобы услышать о ценностях того, что поддерживает систему, об идеальном балансе между кочевниками и дарами матери-природы, который сохраняется на протяжении тысячелетий. В нем было передано сообщение о том, что нужно быть чутким, разумным, а также благодарным ко всему, что нам преподносят. Теперь я понимаю, что это было ритуальное воплощение основных ценностей образа жизни, находящегося в полной гармонии с матерью-природой. В наши дни это было бы эквивалентно работе-ретриту или, в некотором смысле, даже духовному отдыху и / или «консультации с заинтересованными сторонами» (улыбается).

Это привело вас к вашим профессиональным решениям и карьерному пути?

-Моя мама и я отвечали за домашние дела, когда мой отец и мой старший брат пасли животных на пастбищах. Моя мать была таким любящим и заботливым человеком. Но она также была отличным наставником. Даже среди своих непрерывных дел по дому она всегда старалась расслабиться и провести время со мной. Собирая сушеный помет для разведения огня на пастбищах, мы сидели и болтали. Моя мама говорила со мной о нашей родине, о том, как животные дороги для нас и как мы должны быть благодарны за то, что у нас есть все, что у нас есть. Могу я добавить к этому «органический» (улыбается). Эти разговоры и опыт, безусловно, привели к моим карьерным решениям.

Интересно, что чем дальше идет академический путь, тем больше понимаешь, насколько удивительно подкреплены традиционные мудрости и проверенные временем исследования. Например, во всем мире есть исследования, согласно которым 50 процентов растений на земле должны использоваться в качестве корма для домашнего скота, а 50 следует отдыхать или оставлять для восстановления. В то время как в Монголии пастухи традиционно переезжали 12 раз в год, чтобы пастбище отдыхало — еще одно доказательство того, что пастбищные угодья не только служат домом и кормят существ на нем или на нем, но и служат площадкой для обучения и исследовательской лабораторией. Это соответствует, например, методу практического обучения Монтессори, который теперь также становится все более известным и востребованным как образовательная школа. Чаще всего мы слышим о семьях, которые ищут родственников в сельской местности, где они могут провести какое-то реальное время в сельской местности, в отличие от краткосрочного посещения туристов.

Поэтому, когда я вернулась в Монголию после нескольких лет обучения за границей и посетил свою родину, я была глубоко опечалена, увидев, как все изменилось к худшему, включая деградацию пастбищных угодий, вызванную множеством факторов. Это заставило меня задуматься о том, что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию. Это идеально совпадает с тем моментом, когда SDC начал помогать монгольским пастухам справляться с дзудом (суровой зимой). В ходе процесса была проведена серия исследований относительно того, как происходит деградация и что необходимо сделать, чтобы предотвратить и улучшить тревожно ухудшающуюся деградацию пастбищных угодий, которая является лишь одним аспектом целостной экосистемы, которая влияет на домашний скот, пастухов. и их семьи и средства к существованию, а также другие участники «проектного цикла».

Поэтому вы работали с Green Gold Project? Связан ли проект с традиционным способом животноводства?

-Да, после распада Советского Союза в 1991 году поголовье скота в Монголии почти утроилось. В 2020 году было учтено 69 миллионов животных. Все это происходит в ущерб пастбищам страны, а значит, и средствам к существованию семей пастухов и сельского населения, а также потребителей их продукции, а это действительно все. Таким образом, это универсальная проблема, которая затрагивает многих заинтересованных сторон.

Для монголов слово пастбищное угодье (бэлчээр) означает больше, чем «рабочее место для пастухов или сельских жителей», оно также означает «родина» (нутаг). Пастбищные угодья являются не только источником пищи для скота, но также символом ценности и краеугольным камнем того, что делает Монголию такой, какая она есть. Другими словами, хрупкие пастбища — это кусочек пазла, который придает Монголии ее уникальность и ее душу. Как сказал наш знаменитый композитор Жанцанноров: «О чем будут писать поэты, если у нас нет пастбищ? Как монгол останется Монголией, если мы потеряем традицию? Кем мы станем?»

Основные принципы подхода к коллективному управлению пастбищными угодьями, которые проект «Зеленое золото» разрабатывает вместе с местными партнерами и успешно проверяет, построены на концепции «родины». Это хорошо согласуется с традиционным понятием «соседи» и требует коллективных действий и приверженности не только семей пастухов, но и местных заинтересованных сторон ради сохранения и поддержания здоровой и продуктивной родины. Многое было достигнуто, о чем широко говорилось в ходе IV Национального форума пастбищных угодий и заключительного семинара GGAHP, которые проводились в начале сентября.

Если вернуться к «человеческой» или даже «гуманной» стороне, например, метод ротационного выпаса является неотъемлемой частью традиций, позволяющих пастбищам отдыхать и восстанавливаться. За такими традициями стоят проверенные временем наблюдения, уроки, подкрепленные испытаниями и невзгодами. С точки зрения современного менеджмента, даже такие действия являются обоснованными, хорошо изученными и оцененными с учетом рисков решениями. Даже в день пастуха, когда и где начать пастись, куда пойти за водой, где сделать последнюю остановку дня, когда и как вернуться домой, тщательно спланированы. Тщательная разработка такой многоступенчатой технологической схемы касается не только каждого на ежедневной основе, но и в течение всего года, поскольку она носит сезонный характер. Только при таком осторожном подходе мы сможем говорить о здоровье животных, о том, как они пережили суровые зимы, о том, что они не испытывают стресса и обеспечивают стабильные средства к существованию для пастухов, а также о надежном качестве жизни для всех, кто участвует в этом процессе.

Что будет, если мы ничего не сделаем? Каковы другие результаты проекта Green Gold Project?

-В некотором смысле «благодаря» COVID-19 мы больше осознаем, что только если мы позволим природе, она исцелит сама себя. Точно такой же вывод был подтвержден проектом Green Gold Project, дав отдых истощенным пастбищам и позволив им восстановиться. Другими словами, мы должны позволить матери-природе возродиться.

Рыночная экономика довела до максимума идею монетизации всего, что в очень традиционном деловом смысле. Тем не менее, широко распространяющиеся понятия ответственного производства и потребительства, справедливой торговли, устойчивости и минимализма настолько естественны для кочевого образа жизни. Обширная, но очень хрупкая экосистема пастбищ Монголии играет важную роль в глобальном понимании того, что она является огромным поглотителем органического углерода.

Короче говоря, устойчиво управляемые пастбищные угодья и здоровые животные — это «зеленое золото» Монголии. Сохранение зеленого золота экономически выгодным для всех заинтересованных сторон и экологически безопасным способом жизненно важно. Во время учебы в Швейцарии я однажды посетила деревню в Вале, которая известна своими уникальными туристическими продуктами, в том числе местными продуктами питания. Все это интересно уникальным, но тот факт, что эти вещи были собраны вместе, чтобы стать этой привлекательной упаковкой, является прекрасным примером. Это можно сделать с правильным мышлением, тщательным исследованием и настойчивостью и в Монголии.

Монголия — новый игрок на мировом рынке. Какие новые ценности и продукты мы можем предложить мировым потребителям?

-Пищевая промышленность и индустрия моды не забывают о разрушительном воздействии на окружающую среду; бренды думают о том, как производится их сырье. Исследования показывают, что большая часть выбросов парниковых газов и использования воды происходит на ранних этапах цепочки поставок. Все это дорого обошлось планете. Все большее число разборчивых потребителей обращают внимание на географическое происхождение продуктов и полагаются на сертифицированные этикетки для оценки своих решений о покупке. Они знают, что происхождение продукта определяет его особые качества и воздействие на общество и окружающую среду. Точно так же продукты монгольского кочевого животноводства отличаются по качеству и влекут за собой определенные социальные и экологические последствия.

Наследие проекта Green Gold Project, которое недавно было признано министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, членом парламента Г.Тэмуулэном и другими заинтересованными сторонами, включает впечатляющие результаты, которые подняли управление пастбищными угодьями, здоровье животных и пастушеские организации на новый уровень: поведение изменения среди пастухов и местных заинтересованных сторон в сторону ответственного и устойчивого управления пастбищными угодьями Монголии; многочисленные и эффективные инвестиции в образование и физическое развитие, включая восстановление 20 миллионов гектаров деградированных пастбищ, разработку кодекса устойчивой практики и стандартов для кочевого животноводства и его системы цифровой прослеживаемости до гарантировать происхождение и качество животноводческого сырья, что привело к расширению доступа на рынок животноводческого сырья, помимо мяса и кашемира, такого как молоко, овечья шерсть, кожы и шкуры.

В традиционном смысле животноводство включает в себя тщательное стратегическое планирование с использованием тактики гибкости. Да, животноводство — это карьера на всю жизнь. Это захватывающий проект, который развивается круглый год. При этом, если подготовка к зиме была проведена очень хорошо, то с декабря по март для пастуха довольно медленное время, что всегда здорово. Медленное времяпрепровождение — прекрасная возможность для пастухов и семей проводить больше времени вместе и отдыхать. Духовные мантры и песни поют родители, бабушки и дедушки по вечерам, в то время как животные находятся прямо на улице в своих теплых изгородях, поэтому процесс, похожий на медитацию, должен был затронуть всех (улыбается).

В наше время, когда пастухи имеют слишком много скота на чрезмерно выпасных пастбищах, т.е.усердно работают, но не всегда здоровым или экономически выгодным образом, это, в свою очередь, влияет на их уровень жизни. Истории успеха проекта Green Gold Project включают сокращение поголовья скота, но при этом возможность зарабатывать столько же, имея меньшую рабочую нагрузку (например, 300 яков против 1000 яков). На рынок выпущен первый молочный продукт, сертифицированный и полностью отслеживаемый цифровой системой Responsible Nomads.

Что может сделать каждый, независимо от того, где он живет, для повышения своего уровня жизни?

-В отличие от мучительного чрезмерного потребления, кочевой образ жизни является устойчивым, органичным и минималистским. В древних культурах было все. Они так долго жили так близко к природе, что это неотъемлемая часть их жизней, успехов и неудач. Монголия — одна из немногих оставшихся в живых. У нас в Монголии есть поговорка: «Все, кроме дыхания животных, можно (повторно) использовать».

Мне повезло в том смысле, что я очень близко познакомилась с тем, что сейчас становится все более и более ценимым в современном мире, где многие природные источники истощаются. Настоящие кочевники-пастухи действительно идеальные менеджеры проектов — они заранее планируют, в том числе в отношении управления рисками, они настолько подвижны, что адаптируются к природе, поскольку поддержание баланса — единственный способ выжить.

Если не будет стихийных бедствий, чрезмерного выпаса скота и других негативных воздействий, природа может быстро вернуться в нормальное русло. Для существования людей жизненно важно учитывать следы или последствия определенных решений, которые мы принимаем. Мы заимствуем у нашего будущего поколения. Вместе с нашими партнерами мы проводили «Ответственные кочевники», социальный контент, нацеленный на то, чтобы выслушать и поделиться с обществом взглядами молодежи на пастбищные угодья и вопросы развития сельских районов. Была задействована молодежь из разных частей Монголии с разным образованием и профессиональным опытом, и содержание семинара превзошло все ожидания. Было отрадно видеть, как молодежь заинтересовалась предметом обсуждения и даже начала диалоги.

Мы, монголы, гордимся тем, что у нас есть качественные и экологически чистые продукты, и многие производители хотят экспортировать их, но для того, чтобы доказать качество товаров на месте и за рубежом, требуется гарантия качества. Таким образом, был введен угол прослеживаемости проекта Green Gold Project. Теперь у нас есть текстиль и продукты питания, которые можно отследить. Волшебный футбольный мяч, например, показывает, откуда берутся изделия из кожи яка, из которых был создан мяч ручной работы. Это огромные шаги, важные для национальных и местных рынков. Мы уверены, что хорошие примеры проекта Green Gold Project через его заинтересованные стороны будут обеспечены непрерывностью и устойчивостью, и импульс не будет упущен.

Мир жаждет новых героев и объединенных сил, чтобы позволить матери-природе идти своим чередом и выполнять свою работу по возрождению. Это требует, чтобы человечество в некотором смысле «вернулось к корням». Кочевые пастухи уникальны тем, что являются носителями и защитниками такой хрупкой и уязвимой культуры и экосистемы.

Увы, мы должны быть «умными мягкими» — «умными» в том смысле, что усилия должны основываться на исследованиях и фактах, «мягкими» в том смысле, что мы уважаем проверенные временем ценности и уязвимости. Синергия вышеупомянутой традиционно проверенной временем мудрости, а также современного научно обоснованного подхода жизненно важна для сохранения всего необходимого.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения