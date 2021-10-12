Президент Казахстана принял главу МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА, передает пресс-служба Акорды.

Сообщается, что в ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане.

Рашид Мередов поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и передал ему приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность этого мероприятия с точкой зрения придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства.