экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Туркменистана принимает участие в министерской встрече СВМДА в Казахстане

CentralAsia (TM) -  Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым принимает участие в VI встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает akorda.kz.

В ходе заседания участники обсуждают вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, в том числе возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса.

В президентском дворце Казахстана уже прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с главами делегаций, участвующих в работе 6-го заседания Совета министров иностранных дел СВМДА

СВМДА – общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения региональных проблем и развития практического сотрудничества. В качестве пяти основных направлений взаимодействия определены экономическое, военно-политическое, гуманитарное и экологическое измерения, а также сфера новых вызовов и угроз.

print
  • В Таджикистане отвезли в роддом беременную летчицу, бежавшую из Афганистана
  • Инструктор аттракциона роупджампинг помещен в ИВС после гибели 33-летней женщины в Караганде
  • В общей сложности демократичными названы 82 страны из 195, одна из них — Монголия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com