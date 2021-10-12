Глава МИД Туркменистана принимает участие в министерской встрече СВМДА в Казахстане

CentralAsia (TM) - Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым принимает участие в VI встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает akorda.kz.

В ходе заседания участники обсуждают вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, в том числе возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса.

В президентском дворце Казахстана уже прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с главами делегаций, участвующих в работе 6-го заседания Совета министров иностранных дел СВМДА

СВМДА – общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения региональных проблем и развития практического сотрудничества. В качестве пяти основных направлений взаимодействия определены экономическое, военно-политическое, гуманитарное и экологическое измерения, а также сфера новых вызовов и угроз.