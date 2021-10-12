В ходе визита Бердымухамедова в ОАЭ подписан ряд документов по привлечению кредитов

CentralAsia (TM) - Ряд документов по инвестированию и привлечению кредитов для реализации проектов в Туркменистане подписано сегодня по итогам визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты, сообщает Государственное информационное агентство.

В их числе – Соглашение о выдаче кредита на сооружение химического завода по производству смешанных минеральных удобрений в восточной части Туркменистана, в Туркменабате.

Представители корпорации Türkmenenergo и компании Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-Masdar подписали Меморандум о взаимопонимании. Аналогичный документ был подписан руководством Международного морского порта Туркменбаши и холдинга DP World FZE.

Ряд двусторонних документов подписан между банками Туркменистана и ОАЭ: Соглашение между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби о создании Акционерного общества закрытого типа Türkmen maýa goýum kompaniýasy и Меморандум о взаимопонимании между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Департаментом экономического развития правительства города Дубай.

Как сообщалось ранее, договоренности о подписании кредитного соглашения о финансировании строительства цеха по производству комбинированных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова и других документов были достигнуты в ходе визита туркменской делегации в ОАЭ.

На заседании правительства 16 сентября вице-премьер Сердар Бердымухамедов сообщил также, что достигнута договоренность на заключение рамочного соглашения о строительстве завода по производству поливинилацетата в Дашогузском велаяте.

В июне 2021 года Фонд развития Абу-Даби выделил Туркменистану кредит на около $100 млн для строительства аэропорта в городе Джебел Балканского велаята и гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 мегаватт в этрапе Сердар Балканского велаята.