Монголия на шаг ближе к устойчивому производству

CentralAsia (MNG) - Монголия, известная во всем мире своим лучшим кашемиром и уникальной культурой кочевников, утвердила Национальный стандарт MNS 6926: 2021 — Стандарт устойчивого текстильного производства в соответствии с ключевой государственной политикой, включая долгосрочную политику развития страны Видение до 2050 года и Глобальную повестку дня на период до 2030 года. за устойчивое развитие. Кроме того, показатели Национального стандарта соответствуют международным стандартам, повышая конкурентоспособность экологически чистых монгольских изделий из натуральной шерсти и кашемира на зарубежных рынках.

Национальный стандарт был официально одобрен Техническим комитетом по текстилю Монгольского агентства стандартизации и метрологии с основной целью сделать текстильный сектор экологически чистым, социально ответственным и этичным. Он охватывает широкий круг вопросов, таких как рациональное использование природных ресурсов, потребление энергии, использование химикатов, промышленных отходов, социальная ответственность, охрана труда и права животных.

Критерии и ключевые результаты Стандарта основаны на Добровольном кодексе практики устойчивого производства (VCP), инициированном и разработанном в рамках финансируемого ЕС проекта SWITCH-Asia по устойчивому производству текстиля и экологической маркировки (STeP EcoLab), реализуемого AVSF Mongolia и его партнеры. Монгольская ассоциация шерсти и кашемира и Немецкий центр устойчивого потребления и развития сыграли ключевую роль в формулировании критериев устойчивости VCP для удовлетворения требований международных схем сертификации.

Доктор У. Сарангоо, менеджер проекта STeP EcoLab, объяснила: «Это был непростой процесс. Первоначально концепция устойчивости не была четко понята, особенно среди малых и средних предприятий. Совместно с нашими партнерами мы провели многочисленные встречи и консультации с ключевыми государственными структурами, а также с переработчиками. Мы объяснили необходимость устойчивого производства и обосновали свои действия и должны были применять постоянный и систематический подход. Монголия — развивающаяся страна, которая очень привержена делу содействия устойчивому развитию во всех секторах и ускорению экономического роста. Таким образом, утверждение национального стандарта в секторе шерсти и кашемира имеет решающее значение для развития страны и ее признания во всем мире. Но это всего лишь первый шаг, гораздо больше нужно запланировать заранее».

Гийом Туати, представитель AVSF в Монголии: «AVSF Mongolia была активным игроком в развитии устойчивой цепочки добавленной стоимости кашемира в Монголии, работая с кооперативами пастухов над практикой устойчивого поиска поставщиков, и поэтому рада достижению этого важного результата на уровне переработки. Этот результат будет обязательным, поскольку он будет способствовать развитию прочной и надежной цепочки создания стоимости кашемира и определенно повысит конкурентоспособность страны на мировых рынках шерсти и кашемира».

Чтобы обеспечить готовность преданных МСП к «устойчивому развитию», STeP EcoLab в настоящее время совместно с командой экспертов предоставляет практические советы по основам различных критериев устойчивости, таких как энергосбережение, эффективность использования воды, управление отходами, химикаты. использование и социальная защита. Утверждение Стандарта устойчивого текстильного производства является важным шагом на пути к соблюдению международных стандартов, необходимых для продвижения устойчивого потребления и производства (УПП) в текстильном секторе Монголии.

Монгольские компании уже добиваются успехов. Например, компания Gobi, один из ведущих производителей кашемира в Монголии, внедряет систему 3R и работает над усовершенствованием системы управления твердыми отходами. ООО «Gobi Erdene», яркий представитель монгольских МСП, занимающихся шерстью и кашемиром, установило отношения с общинами пастухов, зарегистрированными в национальной системе прослеживаемости сырья, чтобы гарантировать прослеживаемость источников сырья. Точно так же Nans Cashmere искренне заинтересован в преобразовании индустрии кашемира и работает над выделением специально спроектированного помещения для хранения химических продуктов и их документирования.

Команда STeP EcoLab также поддерживает выбранные компании в подготовке к выставке Premiere Vision 2022 в Париже, где монгольские устойчивые текстильные компании продемонстрируют свою способность конкурировать на международном уровне с подлинным, подлинным, отслеживаемым монгольским кашемиром.

«Я надеюсь, что Национальный стандарт устойчивого текстильного производства поможет отраслям промышленности повысить и укрепить свою репутацию не только на национальном, но и на международном уровне, поскольку успешное внедрение этого стандарта является хорошей предпосылкой для получения компаниями международного признания и глобального признания. признанные сертификаты», - сказал Пьер-Ив Лукас, руководитель группы сотрудничества европейской делегации в Монголии.

В свете Стратегии ЕС в области устойчивого развития текстиля, которую, как ожидается, примут к концу 2021 года, поддержка проекта текстильными компаниями Монголии с целью помочь им соответствовать международным стандартам является очень актуальной. По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), наибольшее воздействие на окружающую среду, связанное с текстильной промышленностью в Европе, происходит в других регионах мира, поскольку большая часть производства осуществляется за пределами ЕС, особенно в Азии. Текстильная стратегия ЕС до 2021 года будет решать эту проблему с помощью мер, которые улучшат бизнес-среду и нормативно-правовую среду для экологичных и циркулярных текстильных изделий в ЕС. Утверждение Стандарта устойчивого текстильного производства является важным шагом на пути к соблюдению международных стандартов, необходимых для продвижения устойчивого потребления и производства (УПП) в текстильном секторе Монголии.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения