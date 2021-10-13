Министр МИД Монголии приняла участие в VI встрече глав МИД СВМДА

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Б. Батцэцэг приняла участие в Шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министры и заместители министров иностранных дел 27 государств-членов СВМДА, включая Монголию, Россию, Индию, Катар, Бахрейн, Кыргызстан, Беларусь и Узбекистан, приняли участие во встрече и обменялись мнениями о том, как сотрудничать в новом постпандемическом обществе для восстановления и активизации. социально-экономическая деятельность, а также обеспечение региональной безопасности и стабильности.

В своем выступлении министр иностранных дел Б. Батцэцэг подчеркнула, что Шестая встреча проходит в важный момент, когда необходимо более тесное сотрудничество для эффективного реагирования на многие постпандемические вызовы, и отметила, что СВМДА стало эффективной платформой для дискуссий по международным вопросам. и региональный мир и безопасность и развитие социально-экономического сотрудничества.

Предложение о создании СВМДА было впервые внесено бывшим Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В следующем году будет отмечаться 30-летие создания СВМДА.

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