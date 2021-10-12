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В Узбекистане депутаты решили поменять термин «прописка», сохранив при этом саму систему

CentralAsia (UZ) -  Депутаты Узбекистана посчитали термин «прописка» устаревшим и поменяли его на «регистрация по месту постоянного жительства». В стране изменят соответствующие термины, но сама система «прописки» все ещё сохранится, сообщили местные СМИ.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты». По данным пресс-службы парламента, слово «прописка» уже устаревшее слово, и оно ограничивает свободу людей.

Отмечается, что термин «постоянная прописка» изменится на «регистрация по месту постоянного жительства», а учет по месту пребывания - «регистрация по месту временного пребывания».

Сообщается, что в стране изменят соответствующие термины, но сама система «прописки» все ещё сохранится.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане внесены изменения в список лиц, имеющих право на постоянную прописку.

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