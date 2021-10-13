Готовится ТЭО трассы газопровода «Сила Сибири — 2» протяженностью 966,8 км через Монголию

CentralAsia (MNG) - 12 октября заместитель премьер-министра Монголии С.Амарсайхан встретился с соответствующими официальными лицами, чтобы ускорить работу над проектом газопровода.

Л.Амарсанаа, руководитель проекта газопровода, сказал, что технико-экономическое обоснование проекта газопровода завершено на 60 процентов и будет завершено к четвертому кварталу этого года.

Согласно плану, через Монголию будет транспортироваться 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, и предполагается, что около 1 миллиарда долларов будет перечислено в госбюджет.

Готовится технико-экономическое обоснование газопровода «Сила Сибири — 2»протяженностью 966,8 км через Монголию.

18 мая 2020 года «Газпром» начал проектирование газопровода через Монголию в Китай. Предполагаемая мощность трубы составит 50 млрд кубометров газа в год.

Асеев Евгений Николаевич, генеральный директор компании специального назначения, подчеркнул, что правительство Монголии нуждается в определенной политической поддержке, поскольку оно готово начать инженерные изыскания для подготовки к будущим строительным работам.

Вице-премьер С.Амарсайхан сказал, что сосредоточится на выдаче разрешений на строительство, установлении квот на рабочую силу, продлении разрешений на работу компаниям специального назначения, освобождении от налогов и сокращении платы за иностранную рабочую силу в соответствии с соответствующими законами.

В связи с этим было решено в ближайшее время вынести на заседание Кабинета министров вопрос об изъятии земли под строительство и инженерных сетей для особых государственных нужд.

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