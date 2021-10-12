Женщина из Узбекистана погибла под колесами электробуса в Москве

CentralAsia (UZ) - В Москве электробус наехал на женщину, упавшую в результате удара прохожего на проезжую часть на площади Киевского вокзала. По предварительным данным, она упала на проезжую часть в тот момент, когда электробус подъезжал к остановке общественного транспорта, говорится в сообщении Telegram-канала Департамента транспорта Москвы.

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Как сообщают в Следственном комитете РФ, вечером 10 октября на площади Киевского вокзала 27-летний мужчина в ходе конфликта пнул и оттолкнул женщину, после чего она упала на проезжую часть и оказалась под автобусом, подъезжавшим к остановке. В результате полученных травм женщина скончалась.

По данным правоохранительных органов, мужчина ударил погибшую в ходе конфликта. Как сообщает агентство РИА Новости, девушка набросилась на него, начала бить его руками и ногами. Мужчина в ответ пнул и оттолкнул женщину, после чего она попала под колеса электробуса. В последний момент мужчина попытался оказать ей помощь, но не успел.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», погибшая под колесами электробуса поспорила с оппонентом из-за марки купленных им сигарет. Изначально 52-летняя уроженка Узбекистана Махлие и ее знакомые — 45-летний Николай и 27-летний Хусан — гуляли по Москве. На выходных они приехали погулять по столице из Тулы. Днем компания покаталась на речном трамвайчике, а вечером отправилась в сторону Киевского вокзала. На площади Махлие попросила знакомого купить сигарет, но тот отказался. После этого между ними завязался конфликт. Женщина начала конфликтовать с приятелем. Тот в ответ оттолкнул Махлие, в результате чего она попала под колеса электробуса.