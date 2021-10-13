Батцэцэг встречалась с индийском коллегой, обсудила партнерство в целях развития

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх во вторник, 12 октября, встретилась со своим с индийским коллегой д-р Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе встречи министры иностранных дел двух стран обсудили «сильное партнерство в области развития». Джайшанкар заверил министра иностранных дел Монголии Батцэцэга Батмөнха, что Индия всегда останется «сильным духовным соседом».

В Twitter д-р С. Джайшанкар написал: «Рад познакомиться с моим новым монгольским коллегой Батцэцэг Батмөнх. Обсудил наше сильное партнерство в области развития. Индия всегда останется сильным духовным соседом».

Он поделился фотографией своей встречи с министром иностранных дел Монголии Батцэцэгом Батмөнхом в Twitter.

Министры иностранных дел прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан 11 октября для участия в 6-й Министерской встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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