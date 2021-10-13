Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ провел онлайн-встречу с коллегой КНР Ли Кэцяном

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ провел онлайн-встречу с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном 12 октября 2021 года. Премьер-министр должен был посетить страну, но обе стороны провели онлайн-встречу, поскольку Китай решил отменить или отложить все визиты в связи с Зимними Олимпийскими играми.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу железной дороги Гашуунсухайт — Ганцмод, экспорта угля и улучшения товарооборота между двумя странами.

В ходе встречи премьер-министры обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая политическое, торговое, экономическое и пандемическое сотрудничество, и подтвердили необходимость расширения Всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китаем.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что в трудные времена глобальной пандемии Covid-19 две страны поддерживают друг друга в духе вечного добрососедства и сотрудничают, чтобы установить международный стандарт. Он поблагодарил правительство Китайской Народной Республики за его поддержку в борьбе с пандемией в Монголии.

Премьер-министры обменялись мнениями по ряду крупных совместных проектов, подчеркнув возможность выхода на новый уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Стороны договорились активно работать над увеличением товарооборота между двумя странами до 10 миллиардов долларов. В этом контексте они выразили поддержку увеличению экспорта угля, основного торгового продукта, и улучшению долгосрочного контракта на закупку угля на основе совершенствования мер инфекционного контроля.

На сегодняшний день достигнута договоренность о перевозе задержанного угля на пограничном переходе Гашуунсухайт. Кроме того, до зимы будут разрешены 4575 контейнеров монгольских грузов, задержанных в порту Тяньцзинь.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ отметил важность взаимосвязанных автомобильных и железных дорог для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также для активизации строительства железных дорог Гашуунсухайт — Ганцмод, Бичигт — Зуунхатавч, Ханги —Мандал и Шивээхурэн — Сэхээ, и предложил активное сотрудничество в данной области.

Стороны договорились завершить строительство пункта пересечения границы между двумя странами на железной дороге Гашуунсухайт — Ганцмод и активизировать работу по открытию зеленых переходов в соответствующих портах.

Премьер-министры подчеркнули важность углубления экологического сотрудничества в борьбе с изменением климата и выразили активное сотрудничество двух правительств в совместной реализации крупных проектов по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями, как это было согласовано главами двух государств.

Как соседняя страна Китай обменялся мнениями о сотрудничестве в создании возможностей для производства и экспорта возобновляемой энергии в южном регионе Монголии.

Китайская сторона выразила готовность активно привлекать частные предприятия к проектам, направленным на то, чтобы сделать Улан-Батор умным городом и уменьшить загруженность дорог.

Премьер-министры подтвердили свою приверженность продвижению Программы экономического коридора Монголия-Россия-Китай.

Стороны выразили готовность продолжать тесное сотрудничество между двумя странами в области региональных и многосторонних механизмов. Премьер-министры договорились продолжить тесное сотрудничество с правительством и встретиться лично во взаимоприемлемое время.

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