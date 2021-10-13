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В сентябре Центробанк Монголии приобрел две тонны драгметаллов

CentralAsia (MNG) -  В сентябре Банк Монголии (БМ) приобрел 2 тонны драгоценного металла. Таким образом, общий объем закупки драгоценных металлов с начала года достиг 15,0 тонны, что на 2,2 тонны меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Филиалы Банк Монголии в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор закупили 97,8 кг и 156 кг драгоценных металлов соответственно.

Средняя цена покупки 1 грамма золота Банком Монголии в прошлом месяце составила 162 906,07 тугриков (примерно $ 57.17).

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