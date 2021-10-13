В Узбекистане после резонанса в соцсетях отремонтировали спортзал школы

CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте социальных сетей ранее распространились фотографии спортзала школы №58 Шахрисабзского района Кашкадарьинской области. На фотографиях можно было увидеть прогнивший пол в спортзале школы и как ученики занимаются посреди гнилых досок и грязи.

Фотография вызвала общественный резонанс. После этого в спортзале школы начался ремонт. Работы были проведены за счет средств спонсоров, которые вызвались помочь решить проблему школы, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что кроме этого данная школа также получила от спонсоров новый спортивный инвентарь.