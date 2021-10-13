Нет решения о возобновлении полетов из Индии в Афганистан, - Правительство Индии

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Индии 7 октября заявило, что на данный момент нет обновленной информации о возобновлении полетов в Афганистан, поскольку это деликатный вопрос, передает India Today.

Назвав это сложным и деликатным вопросом, МИД Индии в четверг заявило, что на данный момент нет обновленной информации о возобновлении полетов из Индии в Афганистан.

«У меня нет обновленной информации о возобновлении полетов. Это сложный и деликатный вопрос. Необходимо учитывать различные факторы», - сказал представитель индийского министерства.

Говоря о продлении виз для тех, кто живет в Индии, он сказал: «Министерство внутренних дел может лучше всего ответить на этот вопрос, но для тех, кто уже находится здесь, их визы продлеваются. Мы понимаем, что они сталкиваются с проблемами».

Правительство «Талибана» направило индийскому правительству письмо с требованием возобновить полеты между двумя странами. Письмо от 7 сентября на имя генерального директора гражданской авиации Аруна Кумара было написано исполняющим обязанности министра Управления гражданской авиации Афганистана Альхаджем Хамидуллой Ахунзаде.

Это была первая такая официальная коммуникация между Индией и режимом талибов в Афганистане, Исламском эмирате Афганистан.

Индия официально не признает режим талибов в Афганистане, хотя встреча действительно состоялась в Дохе 31 августа. Посол Индии в Катаре Дипак Миттал встретился с главой политического офиса талибов в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаи.

После того, как Алхадж Хамидулла Ахунзада выразил свое уважение ГДГА, он пишет в своем письме: «Как вы недавно хорошо информировали, кабульский аэропорт был поврежден и не функционировал американскими войсками до их вывода. Благодаря технической помощи нашего катарского брата аэропорт начал функционировать, еще раз, и 6 сентября 2021 года был выпущен NOTAM (Уведомление для пилотов) по этому поводу». Затем министр потребовал возобновления полетов между Индией и Афганистаном.

«Целью этого письма является обеспечение беспрепятственного движения пассажиров между двумя странами на основе подписанного Меморандума о взаимопонимании, и наши национальные перевозчики (Ariana AFG и Kam Air) намерены начать свои регулярные полеты. В связи с этим Управление гражданской авиации Афганистана просит вас оказать содействие их коммерческие рейсы», - говорится в письме.

«Гражданская авиация Исламского Эмирата Афганистан пользуется своими высочайшими гарантиями», - сказал Ахунзаде.

Однако Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) заявило, что еще не приняло никакого решения по этому вопросу. Примечательно, что последний коммерческий рейс между Индией и Афганистаном был выполнен компанией Air India по маршруту Кабул-Дели 15 августа, в день, когда Кабул пал перед талибами.

«Талибан» захватил Афганистан после вывода американских войск 30 августа. В последний раз Индия выполняла рейс индийских ВВС из Кабула 21 августа для эвакуации своих граждан.