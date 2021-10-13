В Самаре вынесен приговор по делу об отравлении 68 узбекистанцев и смерти трёх из них

CentralAsia (UZ) - Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор бывшей заведующей зерноскладом ООО «Кошелевский посад» Валентине Якуниной по делу об отравлении по неосторожности более 40 человек, трое из которых погибли.

Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК). Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также ей запрещено менять постоянное место жительства без уведомления специализированного госоргана. Вину она признала в полном объеме.

Как сообщило информагентство «Интерфакс», гражданские иски потерпевших о компенсациях, по их просьбе, будут решаться по месту их жительства.

Суд установил, что 21 марта 2019 года на территории зерносклада «Кошелевский посад» рабочие сделали из зерен подсолнечника и крысиного яда на основе кумарина приманку для грызунов, которую частично использовали на территории садов предприятия. Остаток приманки – четыре мешка – хранился на зерноскладе и через пару месяцев был выдан для переработки в подсолнечное масло. Летом 2019 года этим маслом отравились два человека в Ульяновской области и 43 рабочих из Узбекистана, которые питались в столовой в Самарской области. Трое отравившихся умерли.

Всего медицинская помощь потребовалась 69 пострадавшим. Чтобы помочь трудовым мигрантам, в Россию вылетали главный токсиколог и гематолог Узбекистана. Четверо из пострадавших спецбортом МЧС вывозились на лечение в Москву.