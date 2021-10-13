Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ

CentralAsia (CA) - Российский президент Владимир Путин в среду проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества», – сказано в сообщении.

В Кремле уточнили, что на встрече появятся директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.