В Монголии за сутки 8236 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии 8236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 2565 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 1322 человека — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 1243 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии сегодня сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в масштабах страны увеличилось до 330 869.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 17 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1409.

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