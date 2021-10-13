В работе Telegram произошел глобальный сбой

CentralAsia (CA) - Пользователи Telegram по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера, возникших в ночь на 13 октября, следует из данных портала Downdetector.

Жалобы поступили из России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Пользователи Telegram сообщают, что пропадает соединение с сервером и плохо работает сайт.

Ранее на фоне сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в Telegram всего за несколько часов зарегистрировалось больше 50 млн пользователей.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Позже программист объяснил, что случилось с соцсетями. По его мнению, кто-то из сетевых администраторов внес изменения в конфигурацию сети Facebook, причем так, что большая часть этой сети перестала существовать.

9 октября в этих социальных сетях снова произошел массовый сбой.