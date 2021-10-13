В Казахстане за сутки выявлено 1707 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 269;

- город Нур-Султан — 240;

- Карагандинская область — 158;

- Павлодарская область — 150;

- Алматинская область — 137;

- Северо-Казахстанская область — 136;

- Акмолинская область — 115;

- Костанайская область — 98;

- Актюбинская область — 77;

- Восточно-Казахстанская область — 74;

- город Шымкент — 63;

- Западно-Казахстанская область — 49;

- Атырауская область — 43;

- Туркестанская область — 31;

- Кызылординская область — 28;

- Жамбылская область — 25;

- Мангистауская область — 14.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 908 847 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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