В Казахстане за сутки выявлено 1707 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 269;
- город Нур-Султан — 240;
- Карагандинская область — 158;
- Павлодарская область — 150;
- Алматинская область — 137;
- Северо-Казахстанская область — 136;
- Акмолинская область — 115;
- Костанайская область — 98;
- Актюбинская область — 77;
- Восточно-Казахстанская область — 74;
- город Шымкент — 63;
- Западно-Казахстанская область — 49;
- Атырауская область — 43;
- Туркестанская область — 31;
- Кызылординская область — 28;
- Жамбылская область — 25;
- Мангистауская область — 14.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 908 847 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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