В Узбекистан из Турции доставили 200 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinovac

- Узбекистан, общество
- 10:09, 13 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан из Турции доставали вакцину от коронавируса Sinovac и препарат «Фавипиравир», используемого для лечения коронавирусных больных, сообщил Минздрав РУз.
Партия медикаментов была доставлена из Стамбула. В общей сложности Узбекистан получил 200 тыс. доз вакцины Sinovac и 20 тыс. коробок препарата «Фавипиравир» (200мг/40 таблеток).
Данная партия вакцины и медицинских препаратов была направлены в знак дружбы и доброй воли от турецкой стороны Республике Узбекистан.
До настоящего времени Узбекистан получил 6 вакцин против коронавируса: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Спутник V, Moderna, Pfizer/BioNTech и Sinovac.