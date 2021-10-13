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В Казахстане 35 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) -  За сутки в Казахстане 35 человек скончались от коронавируса и связанной с ним пневмонии, в состоянии крайней степени тяжести находятся 187 пациентов, передает оперативный штаб.

Отмечается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 29 человек. Еще шесть умерших пациентов имели пневмонию с симптомами COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест (КВИ-).

11 октября врачи выявили еще 176 больных ковидной пневмонией.

На 13 октября лечение от коронавируса продолжают получать 53 330 человек (46 385 КВИ+ и 6 945 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 285 пациентов, продолжают лечение на дому 44 045 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 693 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 118 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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