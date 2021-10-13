В Узбекистане мужчину посадили на 7 суток за сооружение платной переправы через реку

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространился видеоролик, в котором очевидцы сообщали, что в Булакбашинском районе Андижанской области появился платный мост.

Ранее здесь уже был мост, но в июле текущего года он был разрушен сошедшим селем, сообщает пресс-служба хокимията Булакбашинского района.

Сейчас на его месте идут строительные и ремонтные работы.

10 октября местный житель «незаконно установил две деревянные балки через реку и пропускал по сооружённой переправе через реку за 1000 сумов ($0,09)».

«Противоправные действия мужчины были рассмотрены в Булакбашинском районном суде, и он был признан виновным по статьям 183 и 200 («Мелкое хулиганство», «Самоуправство») Уголовного кодекса Республики Узбекистан и приговорен к 7 суткам административного ареста», - отмечается в сообщении.

Жителей обоих районов предупредили, чтобы они не переходили через самодельные мосты через реку, рискуя жизнью, пока строительство моста не будет завершено и введено в эксплуатацию, - отметили в администрации района.