Делегация Узбекистана по главе с министром иностранных дел отправилась в Минск

Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

«13-14 октября 2021 года делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится в Минске», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества и международной повестки, а также организационные аспекты подготовки к предстоящему саммиту глав государств-участников СНГ.