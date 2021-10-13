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Делегация Узбекистана по главе с министром иностранных дел отправилась в Минск
Министр Абдулазиз Камилов
Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

«13-14 октября 2021 года делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится в Минске», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества и международной повестки, а также организационные аспекты подготовки к предстоящему саммиту глав государств-участников СНГ.

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