За сутки в Узбекистане выявлено почти 400 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - За сутки, 12 октября, в Узбекистане выявлено 385 новых больных COVID-19 и 14 коронавирусной пневмонией, сообщил Минздрав РУз.

В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 179 371 (+385). Также у 14 человек диагностирована пневмония (всего 274 947).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 276 летальных исходов).

За день выздоровели 550 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 175 192 и 37 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 25 984).

Показатель выздоровления составляет 98%.