экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлено почти 400 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 12 октября, в Узбекистане выявлено 385 новых больных COVID-19 и 14 коронавирусной пневмонией, сообщил Минздрав РУз.

В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 179 371 (+385). Также у 14 человек диагностирована пневмония (всего 274 947).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 276 летальных исходов).

За день выздоровели 550 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 175 192 и 37 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 25 984).

Показатель выздоровления составляет 98%.

Новости по теме:

print
  • В Монголии проживает более 16 тыс. иностранцев из 123 стран мира
  • «Пропавший» основатель Alibaba нашелся в Гонконге — СМИ
  • Готовится ТЭО трассы газопровода «Сила Сибири — 2» протяженностью 966,8 км через Монголию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com