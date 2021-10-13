Через территорию Узбекистана ООН доставит гуманитарную помощь в Афганистан

CentralAsia (UZ) - Гуманитарный кризис в Афганистане ухудшается – на оказание помощи 20 млн афганцам срочно требуются средства. Об этом предупреждаeт 12 октября Управление ООН по делам беженцев.

Прошел уже месяц с тех пор, как в ООН запросили 606 млн долларов на гуманитарные операции в Афганистане, но пока получено лишь 35 процентов этой суммы. Средства необходимы, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил об этом, обращаясь к лидерам «Большой двадцатки», собравшимся сегодня на чрезвычайную встречу по Афганистану.

Представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Балох, находясь в Кабуле, сообщил, что Управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах, чтобы оказывать чрезвычайную поддержку сотням тысяч внутренних переселенцев.

«По ночам уже становится холодно, и людям, оставшимся без крова, нужна срочная помощь», – отметил Балох. По его словам, число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 млн и продолжает увеличиваться с каждым днем.

В ближайшее время в УВКБ планируют направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы затем через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф. Первый такой самолет прибудет в Термез в середине октября.

В ООН предупреждают, что сегодня лишь пять процентов афганских семей обеспечены нормальным питанием. Более половины детей в возрасте до пяти лет недоедают, без помощи им грозит острое истощение, а время, когда можно доставить помощь, уходит.