В Казахстане отменят смертельную казнь, но с оговорками

CentralAsia (KZ) - В Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект, который отменит смертную казнь в Казахстане. Однако в документе предусмотрены оговорки, передает Tengrinews.kz.

В декабре 2003 года президент подписал указ о введении бессрочного моратория, который действует вплоть до решения вопроса о полной отмене смертной казни. Одним из ключевых факторов, направленных на отмену смертной казни, является Второй Факультативный протокол, который Казахстан ратифицировал 2 января текущего года.

«Протокол обязывает принимать все необходимые меры для отмены смертной казни, но допускает ее сохранение, если сделана оговорка. Казахстан воспользовался этим и сделал соответствующую оговорку в момент ратификации. В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания подсудимого виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время», - сообщил на заседании Мажилиса заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

По его словам, смертная казнь исключается из 13 статей Уголовного кодекса.

«Смертную казнь предлагается оставить только в четырех статьях Уголовного кодекса. А именно за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время. К ним по действующему Уголовному кодексу относятся развязывание или ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийстве военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время», - перечислил Чиндалиев.

Он уточнил, что эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время. Именно о таких бесчеловечных деяниях говорится в международных актах, которые указывают на допустимые пределы применения смертной казни.

Депутат Мажилиса Артур Платонов спросил, не ослабляет ли защиту казахстанцев отмена смертной казни.

«События в мире свидетельствуют о том, что терроризм не имеет границ и приобретает все более широкий международный характер. Это одна из главных современных угроз мирового сообщества. Мы видим, что сегодня происходит в Афганистане и в ряде других стран», - уточнил он.

Чиндалиев ответил, что смертной казнью террориста не остановить.

«Мы все знаем, что террорист, когда идет на теракт, он в первую очередь рискует собственной жизнью. Поэтому государство принимает комплексные меры для того, чтобы не допустить рост таких противоправных деяний в Казахстане. В частности, у нас принята специальная программа по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в которой в первую очередь заложены основы для того, чтобы профилактировать эти нарушения: решение социальных вопросов, разъяснительная работа.

По тем преступлениям, которые вы перечислили, у нас сохраняется такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, это тоже очень серьезное наказание, фактически всю жизнь он будет находиться в местах лишения свободы, только если его не помилуют», - заметил Чиндалиев.

По его словам, на состояние преступности наличие смертной казни не влияет.

Закон «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни» президент страны подписал 2 января.

При этом с 2003 года в стране введен мораторий на смертную казнь.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения