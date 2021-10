«Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix

CentralAsia (CA) - Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека официально стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix, передает на Reuters.

Дорама, в которой испытывающие нехватку денег участники играют в детские игры со смертельными последствиями в попытке выиграть 45,6 млрд вон, стал мировой сенсацией для Netflix с момента запуска менее месяца назад.

«Игра в кальмара» официально достигла 111 млн поклонников, это наш самый большой запуск сериала в истории!» - написал Netflix на своей странице в Twitter.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn