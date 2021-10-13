«Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix

CentralAsia (CA) - Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека официально стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix, передает на Reuters.

Дорама, в которой испытывающие нехватку денег участники играют в детские игры со смертельными последствиями в попытке выиграть 45,6 млрд вон, стал мировой сенсацией для Netflix с момента запуска менее месяца назад.

«Игра в кальмара» официально достигла 111 млн поклонников, это наш самый большой запуск сериала в истории!» - написал Netflix на своей странице в Twitter.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

В агентстве отметили, что сериал достиг этой цифры всего за 27 дней, с момента выхода 17 сентября, легко обогнав американский телесериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 млн просмотров.

Сопредседатель совета директоров и главный директор по контенту Netflix Тед Сарандос на технологической конференции в Калифорнии сказал, что стриминговая служба была удивлена тем, насколько популярным стал сериал «Игра в кальмара».

«Мы не ожидали такого развития событий в плане его глобальной популярности», - сказал он.

Сериал оказался настолько популярным, что южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал в суд на Netflix с требованием оплатить расходы, связанные с увеличением трафика сети и из-за резкого увеличения числа зрителей.

Более того, представители компании Netflix заявили, что стриминговая платформа потратит более 500 млн долларов на контент, произведенный в Южной Корее в этом году.

Ранее режиссер фильма «Игра в кальмара» назвал возможную тему второго сезона дорамы.

Сериал «Игра в кальмара» состоит из девяти эпизодов хронометражем около одного часа.

В центре сюжета — группа людей, которые из-за финансовых проблем решаются на участие в тайной игре формата «королевская битва». Жанр «королевская битва», получивший свое название по одноименному роману японского писателя Косюна Таками и его последующей экранизации, подразумевает столкновение большого количества персонажей на ограниченной территории. Игроки должны поочередно преодолевать различные испытания, пока в игре не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд вон (приблизительно $38,5 млн).