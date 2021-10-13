Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Париж

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон после завершения официального визита в Бельгии 12 октября прибыл из Брюсселя в Париж.

В рамках официального визита ожидается встреча Эмомали Рахмона с президентом Франции Эммануэлем Макроном и высокопоставленными руководителями этой страны, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Ожидается, что главной темой переговоров в Париже станет ситуация в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в ряде стран мира). Франция и Таджикистан первыми выступили против признания власти талибов в Афганистане. В прошлом французские власти поддерживали Северный Альянс во главе с Ахмад Шахом Масудом в борьбе с талибами.

Эмомали Рахмон в рамках визита в Париж примет участие в культурном мероприятии – Выставке исторических экспонатов «Таджикистан — страна золотых рек» и выступит на Дне культуры Республики Таджикистан в ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Глава Таджикистана в ходе визита в Брюссель 11 октября встретился с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах промышленности, добыче полезных ископаемых, инфраструктуры, гидроэнергетики, сельском хозяйстве и туризма.

Особое внимание собеседники уделили ситуации в регионе, с учетом сложной обстановки в Афганистане, говорилось в сообщении пресс-службы таджикского президента.

Официальный визит Эмомали Рахмона в европейские страны продлится до 14 октября.

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