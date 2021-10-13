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Шведские диетологи рассказали, какой хлеб нужно есть для похудения

CentralAsia (CA) -  Ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция) выяснили, что употребление в пищу продуктов из цельнозерновой ржи вместо пшеницы может принести значительную пользу для здоровья. Данное исследование опубликовано в журнале Clinical Nutrition.

В исследовании участвовали 242 мужчины и женщины возрастом от 30 до 70 лет, страдающие лишним весом. Им случайным образом назначили ежедневные порции продуктов из пшеницы или цельнозерновой ржи с одинаковым числом калорий. Также участники получили от диетолога наставления по правильному питанию.

«Результаты были очевидны: участники, которые получали ржаные продукты, в среднем потеряли больше килограмм, и количество жира в их теле также снизилось по сравнению с теми, кто ел продукты из пшеницы», – говорит Киа Иверсен, один из авторов работы.

Хотя обе группы участников похудели, те, кто ел продукты из цельнозерновой ржи, потеряли в среднем на один килограмм больше. Исходя из этого, ученые рекомендуют желающим сбросить вес употреблять именно ржаной хлеб.

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