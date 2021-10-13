В Узбекистане принят закон, обязывающий предоставлять информацию о товарах на госязыке

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане информация о товарах (работах, услугах) отныне должна предоставляться на государственном - узбекском языке.

По словам депутата Законодательной палаты Узбекистана Расула Кушербаева, эту процедуру планируется ввести путем внесения изменений в закон «О защите прав потребителей».

По словам депутата, в законе прописано, что производитель (исполнитель, продавец) также должен предоставлять потребителю информацию о правилах торговли и услуг на государственном языке.

При этом было отмечено, что эта информация может быть предоставлена как на узбекском, так и на других языках.

«Думаю, это будет шагом на пути повышения значения государственного языка в нашей жизни», - написал Кушербаев в своем Телеграм-канале.

Законопроект был принят депутатами Законодательной палаты и направлен в Сенат на утверждение.

Ранее сообщалось, что 2 октября в городе Чирчик, под Ташкентом, прошла акция, посвященная пропаганде культуры общения на государственном языке и призывающая к использованию альтернатив на узбекском языке вместо слов из других языков. Акция вызвала возмущение пользователей в русскоязычном сегменте соцсетей.