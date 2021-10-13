«Между кандидатами в президенты Узбекистана нет конкуренции, они не вступают в дебаты», - миссия БДИПЧ ОБСЕ

CentralAsia (UZ) - «Между кандидатами в президенты Узбекистана нет конкуренции, они не вступают в дебаты лицом к лицу», сообщается в промежуточном отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ, которая прибыла в Узбекистан для наблюдения за президентскими выборами.

В документе отмечено, что власти Узбекистана учли ряд рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по реформированию избирательного законодательства, но не выполнили рекомендации по исключению запретов, связанных с защитой фундаментальных прав и свобод, ограничением избирательного права и выдвижением независимых кандидатов.

В отчете БДИПЧ ОБСЕ также говорится о том, что в организацию поступили жалобы относительно того, что в Узбекистане до сих пор продолжают запугивать и преследовать журналистов и блогеров, принимать законы, ограничивающие свободу средств массовой информации, а также закрывать веб-сайты некоторых СМИ и правозащитных организаций.

В прошлом месяце БДИПЧ ОБСЕ направила в Узбекистан миссию наблюдателей из 26 стран, которую возглавил Оуэн Мерфи.

БДИПЧ ОБСЕ наблюдала за парламентскими и президентскими выборами в Узбекистане с 1999 года, направляя в страну ограниченные миссии. Однако после прихода к власти Шавката Мирзиеева организация впервые направила в республику полноценную миссию по наблюдению за президентскими выборами, которые состоялись в декабре 2016 года, а также за парламентскими выборами 2019 года.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ, наблюдавшая за парламентскими выборами в Узбекистане три года назад, заявляла, что «местная пресса, ставшая чуть более свободной, не смогла заменить политическую оппозицию».

Действующий президент Шавкат Мирзиёев, который идет на второй президентский срок, говорил, что процесс голосования будет проходить в соответствии с международными демократическими стандартами. Узбекские власти отрицают всякую критику относительно того, что оппозицию не допустили к выборам, а избирателей лишили настоящих выборов.

Заместитель спикера Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садык Сафаев в ходе своего визита в Лондон заявил, что выборы президента проходят в атмосфере свободы слова и демократических изменений.

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе выступления с поздравительной речью в честь 30-летия независимости Узбекистана заявил, что «верит в то, что предстоящие выборы пройдут на основе высоких демократических критериев и отчетливо отразят растущее политическое мышление, социальную активность и культурный уровень народа "Нового Узбекистана"».

В 2019 году Мирзиёев говорил, что он не против оппозиции, но при этом отмечал, что она должна появиться внутри страны. Однако за прошедший период Минюст республики не зарегистрировал ни одной новой политической партии.